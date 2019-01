Proximus: “Inbreuk wet Renault dreigt”

Indien Proximus morgen een intentie tot herstructurering bekendmaakt waarbij meer dan dertig ontslagen worden aangekondigd, dan vormt de communicatie van Proximus aan de regeringstop én de communicatie achteraf door minister van Werk Kris Peeters een inbreuk op de wet Renault. “Dan dreigt zelfs gerechtelijke vervolging”, zegt advocaat arbeidsrecht Filip Tilleman. Verbijstering alom bij de vakbonden vandaag. Minister van Werk Kris Peeters maakte na afloop van een gesprek tussen de regeringstop en de top van het telecombedrijf bekend dat in het transformatieplan van Proximus mogelijk sprake is van 1.900 afvloeiingen. Pas donderdagochtend staat bij het bedrijf een bijzonder paritair comité gepland, het equivalent van een bijzondere ondernemingsraad.

De communicatie door Proximus en de minister dreigt een inbreuk te vormen op de wet Renault, aldus Tilleman. "Als de wet Renault iets heeft bereikt, dan is het dat eerst de ondernemingsraad wordt ingelicht over intenties tot herstructurering", legt de specialist arbeidsrecht uit. "Het bedrijf mag dat aan niemand anders communiceren, ook niet aan ministers. Het feit dat de overheid een aandeelhouder is, maakt geen verschil. Emotioneel, sociaal en juridisch kan dit gewoon niet."







Bedrijven zijn met de communicatie over herstructureringsplannen normaal extreem voorzichtig, zegt Tilleman. “Wat hier is gebeurd door Proximus en minister Peeters. Dat is gewoon Guust Flater.” Meer zelfs: indien morgen blijkt dat er wel degelijk een intentie tot herstructurering wordt aangekondigd en waarbij meer dan dertig ontslagen worden aangekondigd (inclusief brugpensioen), dan is er een “zware inbreuk op het sociaal recht gebeurd” en dreigen zelfs strafsancties. “In eerste instantie riskeert vooral de top van Proximus gerechtelijke vervolging.” Ook kan de inbreuk ertoe leiden dat de hele ontslagprocedure nietig wordt verklaard door de rechter.

