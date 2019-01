Noord-Korea houdt in maart parlementsverkiezingen

Het ziet er naar uit dat de Noord-Koreanen in maart naar het stemhokje trekken. Het communistische regime in Pyongyang heeft voor de tweede keer sinds het aantreden van Kim Jong-un zeven jaar geleden parlementsverkiezingen aangekondigd. De datum werd geprikt op 10 maart, zo melden staatsmedia vandaag. Per kiesdistrict treedt doorgaans slechts één, door de heersende Arbeiderspartij genomineerde, kandidaat aan. De kiezers kunnen in hun district alleen met ja of neen stemmen.

De huidige leden van de Opperste Volksvergadering werden in maart 2014 verkozen tijdens de eerste parlementsverkiezingen onder Kim. Volgens de officiële berichtgeving lag de opkomst toen op 99,97 procent en kreeg elke kandidaat 100 procent van de stemmen achter zijn naam. Ook Kim Jong-un had zich kandidaat gesteld en werd zo naast opperbevelhebber van de Noord-Koreaanse strijdkrachten en voorzitter van de Nationale Defensiecommissie eveneens volksvertegenwoordiger.







De aankondiging van verkiezingen komt er op een kritiek moment, nu de onderhandelingen met de Verenigde Staten over de ontmanteling van het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma zijn vastgelopen. De Noord-Koreaanse leider dreigde er bovendien in zijn nieuwjaarstoespraak op 1 januari mee om de afbouw van zijn kernarsenaal stop te zetten indien de Amerikanen vasthouden aan hun sancties tegen Pyongyang. Beide partijen uitten inmiddels de wens om een nieuwe ontmoeting te regelen tussen Kim en de Amerikaanse president Donald Trump.

De Opperste Volksvergadering is officieel de hoogste machtsinstantie van het land. Maar het parlement komt maar twee keer per jaar samen, en dan vooral om de beslissingen goed te keuren die al door de heersende Arbeiderspartij werden genomen.

