Nederlander komt om bij zware kop-staartaanrijding op A12 in Stabroek

Op de A12 ten noorden van Antwerpen is woensdagavond een Nederlandse man om het leven gekomen bij een kop-staartaanrijding ter hoogte van Stabroek. Dat zegt de federale politie. De man reed in nog onduidelijke omstandigheden achteraan in op een vrachtwagen. Het ongeval gebeurde om iets na 19 uur en omstreeks 22 uur is de weg er nog steeds volledig versperd richting Antwerpen. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt zolang de takeling nog aan de gang is aan om over langere afstand voor de E19 te kiezen om vanuit Nederland naar Antwerpen te rijden.

bron: Belga