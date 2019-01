Nantes laat Kara terugkeren naar Anderlecht na ruzie met coach

FC Nantes beëindigt de uitleenbeurt van Kara Mbodji en stuurt hem per direct terug naar Anderlecht. Dat meldt het Franse persagentschap AFP op basis van een bron dichtbij de club. Beide clubs regelen momenteel de laatste details van zijn terugkeer. De reden voor zijn gedwongen vertrek ligt in een conflict met Nantes-coach Vahid Halilhodzic. Kara ging dinsdagavond tijdens de gewonnen competitiewedstrijd tegen Montpellier (2-0) in de clinch met de Bosniër na een vroegtijdige wissel. De verdediger werd na 56 minuten naar de kant gehaald ten voordele van Anthony Limbombe en weigerde vervolgens de uitgestoken hand van zijn coach. Nadien kreeg het conflict in de gang naar de kleedkamers nog een staartje. Kara en Halilhodzic wilden na een hevige woordenwisseling op de vuist gaan, maar werden op het nippertje uit elkaar gehaald door enkele andere spelers en stafleden.

Halilhodzic eiste na het handgemeen het onmiddellijke vertrek van Kara en werd daarin gesteund door de clubdirectie.

Kara Mbodji werd door Nantes voor een seizoen gehuurd van Anderlecht, met aankoopoptie. De 29-jarige Senegalees kon zich bij bij de Kanaries echter nooit opwerken tot een vaste basisspeler en bleef steken op acht officiële duels. Nantes zelf is intussen aan een kleurloos seizoen bezig en staat na 18 speeldagen op de elfde plaats in de Ligue 1.







Bron: Belga