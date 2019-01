Minder bestuurders betrapt op rijden met rode diesel in 2018

Vorig jaar zijn er in België 1.041 personenwagen- of vrachtwagenbestuurders betrapt die reden met zogenaamde rode diesel of huisbrandolie. In 2017 waren het er nog 1.208. Dat blijkt uit cijfers van de federale overheidsdienst Financiën. Nochtans werden er in 2018 meer controles uitgevoerd: 60.208 ten opzichte van 59.860 een jaar eerder. In 2017 was nog sprake van bijna een verdubbeling van het aantal betrapte bestuurders. Een jaar eerder werden immers 656 mensen betrapt, maar waren er ook slechts 43.916 controles. De douane gaf eerder aan dat dit te wijten was aan de terreuraanslagen in 2016, die maakten dat de gewapende douaniers veel minder op de openbare weg ingezet konden worden, maar op vraag van de minister meer voor bewakingsopdrachten moesten uitvoeren.

In 2017 en 2018 gebeurden er dus opnieuw meer controles, die bovendien ook gerichter waren.







bron: Belga