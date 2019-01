Meer dan 200 migranten in hongerstaking in Australisch detentiecentrum

Meer dan 200 migranten die in een migrantenopvangcentrum verblijven in het Australische Melbourne zijn een hongerstaking gestart om te protesteren tegen hun levensomstandigheden. Dat hebben woordvoerders van de migranten en leden van ngo’s aan AFP gemeld. De eisen zijn velerlei: ze willen stoelen en tafels om hun administratie in orde te kunnen brengen en de toelating om tot na middernacht buiten rond te lopen zonder bewaking, aldus de Iraakse gedetineerde Ali Youssouf.

Morgen is er overleg gepland tussen de migranten en verantwoordelijken van de Australische overheid. De regering zegt dat de migranten zeker niet slecht worden behandeld, maar er is wel het plan om het netwerk voor migranten geleidelijk af te bouwen. Terwijl er in 2013 nog 10.000 migranten in centra verbleven zijn er dat nu nog een duizendtal.







Sinds 2013 worden clandestiene bootjes met vluchtelingen ook systematisch teruggestuurd door de Australiërs. Wie toch door de mazen van het net glipt, wordt naar eilanden zoals Nauru of Manus, in Papoua-Guinea, gebracht. Terwijl er vroeger dagelijks bootjes arriveerden voor de Australische kusten, komen er nu nog zeer uitzonderlijk bootjes aan.

Bron: Belga