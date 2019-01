KBC-topman Johan Thijs is Trends Manager van het Jaar 2018

KBC-topman Johan Thijs is door een jury verkozen tot Trends Manager van het Jaar 2018. Dat heeft organisator Trends vanavond bekendgemaakt. De jury, samengesteld uit oud-winnaars, captains of industry, onafhankelijke topspecialisten en redacteurs van Trends, kende de trofee voor de 34ste keer toe aan een bedrijfsleider die met zijn bedrijf een waardevolle bijdrage aan de Vlaamse economie geleverd heeft en hierin een voortrekkersrol gespeeld heeft. Thijs volgt Michèle Sioen, CEO van textielgroep Sioen Industries, op in de lijst van managers van het jaar. In oktober liet managementblad Harvard Business Review nog weten Thijs tot de beste tien toplui ter wereld te rekenen. Thijs was goed voor de achtste plaats in die top 100. De Harvard Business Review houdt niet alleen rekening met de financiële prestaties van een bedrijf, maar bijvoorbeeld ook met het duurzaamheidsbeleid.

bron: Belga