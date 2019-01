Elise Mertens speelt om plaats in kwartfinales WTA Sydney tegen Anett Kontaveit

Elise Mertens (WTA 12) staat in de tweede ronde (achtste finales) van het WTA-toernooi in Sydney (hard/823.000 dollar) tegenover de Estse Anett Kontaveit (WTA 20). Kontaveit zette vandaag de Puertoricaanse lucky loser Monica Puig (WTA 53), de olympisch kampioene van Rio, opzij met 2-6, 7-5 en 6-1. Mertens was in de eerste ronde met 7-6 (7/4), 2-6 en 6-2 te sterk voor de Tsjechische qualifier Katerina Siniakova (WTA 36).

Eind oktober 2018 stonden de twee tegenover elkaar op de Elite Trophy in het Chinese Zhuhai. Toen haalde Mertens het met 6-3 en 6-1.







Bij winst kan de 23-jarige Limburgse in de kwartfinale niet meer op ’s werelds nummer 1 Simona Halep botsen. De Roemeense, die haar eerste wedstrijd van het seizoen afwerkte, verloor vandaag in de tweede ronde van de Australische Ashleigh Barty (WTA 15) met twee keer 6-4.

Bron: Belga