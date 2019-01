Duitse politie onderzoekt video van aanval op AfD-politicus

De Duitse politie heeft een oproep voor tips en informatie gericht tot het grote publiek in de zaak van brutale geweldpleging op de extreemrechtse politicus Frank Magnitz, voorzitter van de extreemrechtse partij Alternative für Deutschland (AfD) in Bremen en parlementslid voor die partij. De politie onderzoekt ook videobeelden waarop drie mannen te zien zijn die op de politicus toestappen, alvorens een van hen de politicus slaat. Geen van de drie kon tot nog toe geïdentificeerd worden. Magnitz zal nog verschillende dagen in het ziekenhuis moeten blijven na de zware aanval waarbij hij bewusteloos werd geslagen en waaraan hij een grote snee in zijn aangezicht overhield.

Volgens AfD-kopstukken gaat het om een politieke misdaad en is dit het gevolg van het marginaliseren van de partij door de traditionele Duitse partijen. Dat leidt er volgens AfD-leiders toe dat linksen het aanvaardbaar vinden dat AfD-aanhangers fysiek worden aangevallen.







Bron: Belga