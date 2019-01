Dries Van Langenhove trekt kamerlijst Vlaams Belang in Vlaams-Brabant

Dries Van Langenhove, de oprichter van Schild & Vrienden, is vandaag in de Kamer voorgesteld als lijsttrekker van het Vlaams Belang voor de Kamer in Vlaams-Brabant.

De 25-jarige Van Langenhove is de oprichter van Schild en Vrienden, een extreemrechtse jongerenorganisatie die vorig jaar in een mediastorm terechtkwam na een Pano-reportage. Van Langenhove werd geschorst aan de Universiteit Gent en een aantal leden van Schild en Vrienden werden van verschillende kandidatenlijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen geschrapt.

Dries Van Langenhove kwam de afgelopen weken opnieuw in de schijnwerpers als mede-organisator van de aanvankelijk verboden betoging tegen het VN-migratiepact in Brussel en van de Mars voor de Democratie in Ninove tegen de nieuwe meerderheid, die op de been werd gebracht ondanks het feit dat Forza Ninove van Vlaams Belangparlementslid Guy D’Haeseleer de grote winnaar was van de gemeenteraadsverkiezingen.







bron: Belga