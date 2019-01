Dakar 2019 – Fabian Lurquin beleefde prima dag

Mathieu Serradori en Fabian Lurquin (Buggy) kunnen terugblikken op een prima dag in de duinen. Op weg naar Arequipa reed het duo de 12e tijd waardoor ze in de stand opklimmen naar de 14e plaats op 1:05.49 van leider Al-Attiyah (Toyota Overdrive Racing). “Ondanks een klein probleem in het eerste deel van de rit, waarbij we heel even vast zaten op een duin en een probleempje met het automatische bandendruksysteem, hebben we een prima tijd gereden. Alles bij elkaar genomen verliezen we zo’n 25 minuten”, verklaarde Fabian Lurquin. “Eén ding is zeker: de Dakar heeft vandaag zijn ware gelaat getoond en is nu echt begonnen. We eindigen vandaag als 12e. Dat is beter dan ik had gedacht.”

“We zijn zeer tevreden maar laat ons vooral rustig blijven”, vervolgde hij. “Dit is nog maar het begin. We proberen verder te doen zoals we bezig zijn en beetje bij beetje in de stand op te schuiven.”

bron: Belga