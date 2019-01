Chrysler Building in New York staat te koop

De Chrysler Building, een van de bekendste wolkenkrabbers in Manhattan, wordt verkocht. Dat melden verschillend Amerikaanse media. De hoofdeigenaar van het gebouw onderzoekt momenteel hoe het iconische gebouw op de markt zal worden gebracht. Een investeringsfonds dat beheerd wordt door de golfstaat Abu Dhabi had in de zomer van 2008 zowat 800 miljoen dollar betaald om 90 procent van de aandelen van het gebouw in handen te krijgen.

Volgens bronnen van Wall Street Journal is dat investeringsfonds, dat intussen een onderdeel vormt van Mubadala Investment Co., intussen weer van plan om dat aandeel van de hand te doen. De vastgoedreus CBRE werd ingeschakeld om de verkoop af te handelen. Een vertegenwoordiger van Mubadala weigert voorlopig commentaar te geven op de berichten.







De Chrysler Building werd tussen 1928 en 1930 gebouwd en is een van de bekendste voorbeelden van de Art Deco-architectuur. Het 319 meter hoge gebouw was destijds voor heel even het hoogste ter wereld, alvorens te worden onttroond door de Empire State Building.

bron: Belga