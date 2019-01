Voltallige cast ‘Game of Thrones’-prequel onthuld

Televisienetwerk HBO heeft de voltallige cast van de prequel van ‘Game of Thrones’ bekendgemaakt. De opnames voor de nieuwe serie gaan binnenkort van start.

De cast zal, net zoals de originele serie, voornamelijk bestaan uit nieuwe talenten die minder bekend zijn bij het grote publiek.









Deadline meldt dat acteurs Naomie Ackie, Denise Gough, Jamie Campbell Bower (Caius in ‘Twilight’), Shelia Atim, Ivanno Jeremiah, Georgie Henley (Lucy in ‘The Chronicles of Narnia’), Alex Sharp en Tony Regbo allemaal te zien zullen zijn in de – nog titelloze – prequel-serie.

Eerder raakte al bekend dat de vrouwelijke hoofdrol voor topactrice Naomi Watts (foto) is, en de mannelijke hoofdrol voor Josh Whitehouse.

Opnames

De opnames van de prequel zullen naar verluidt volgende maand al van start gaan. Over het verhaal is nog maar weinig geweten. Het zou zich duizenden jaren voor de perikelen in ‘Game of Thrones’ afspelen. In de serie zal te zien zijn hoe ‘de gouden heldenjaren’ ten einde komen.

In april komt het achtste en laatste seizoen van ‘Game of Thrones’ op de buis. Elke aflevering zal de lengte van een speelfilm hebben.