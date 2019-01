VIDEO. Hoogste klassieke pianoconcert ooit in de Himalaya

Pianiste Evelina De Lain mag vanaf nu een wereldrecord op haar naam schrijven. De 41-jarige muzikante uit Londen speelde negentig minuten lang een stuk van Chopin. Het Himalayagebergte deed dienst als achtergrond voor het pianoconcert.

Hoofd in de wolken

“Het is een van de moeilijkste dingen die ik ooit heb gedaan, maar ik schrik niet terug voor een uitdaging. Het was een eer om te mogen spelen met het hoofd in de wolken. Tegen alle verwachtingen in was niet de koude, maar wel de wind het meest problematisch”, aldus Evelina. Ook de luchtdruk mag op een dergelijke hoogte niet onderschat worden. Hoewel de muzikante het de volle negentig minuten wist vol te houden, viel ze de dag erna wel flauw op de luchthaven.

Opbrengst







De Lain kocht de piano bij Desmond Gentle, die tweedehands piano’s verkoopt in Londen. Hij was het ook die haar overtuigde om een concert in het Himalayagebergte te spelen. De opbrengsten van de stunt gaan naar het “Cystic Fibrosis Trust” en de piano wordt aan een lokale school bezorgd.

Evelina De Lain was met de stunt trouwens niet aan haar proefstuk toe. Eerder speelde ze onder andere al voor de Britse prins Charles en Michael Jackson.