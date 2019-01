VIDEO. Dit huis staat op zijn kop en is perfect bewoonbaar

Schrik niet als je op bezoek bent in Moskou en je plots een huis tegenkomt dat op zijn kop staat. Dat is niet de schuld van een of andere orkaan, maar wel het werk van een inventieve architect.

Het vreemd ogende huis bevindt zich in hartje Moskou. Werkelijk het hele pand staat op zijn kop, inclusief de oprit en de auto. Het kunstwerk komt voort uit het creatieve brein van de Poolse architect Daniel Czapiewski.

Omgekeerde werkelijkheid







Met het opmerkelijke bouwwerk stuurde hij een politieke boodschap de wereld in, namelijk dat de utopische, communistische wereld een omgekeerd beeld van de werkelijkheid is.

Het leuke is dat je het huis ook binnenin kunt bezichtigen, want het maakt deel uit van het All-Russian Exhibition Center. Omdat ook binnen alles op zijn kop staat, lijkt het alsof je in een rollercoaster zit.