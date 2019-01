Hoe de McWhopper in 2015 bijna het licht zag

Het scheelde niet of de mensheid had in 2015 voor één dag kunnen proeven van een McWhopper. Dat is een kruising van een Big Mac en een Whopper, de twee bekendste hamburgers van respectievelijk McDonald’s en Burger King. De revolutionaire burger kwam er uiteindelijk niet en de reden daarvoor was een onbeleefde vraag.

Het beste van een Big Mac en een Whopper, verzameld in één burger. Het klinkt als de natte droom van elke fastfoodfan, maar tegelijk ook als ijdele hoop. McDonald’s en Burger King zijn concurrenten, dus een samenwerking lijkt niet snel in de maak. Toch was het in 2015 bijna zover. Burger King deed een toenadering en stelde voor om samen een burger op de markt te brengen, maar McDonald’s schoot het idee af.







De reden was de communicatie van het bedrijf van de Whopper. Dat had onder andere een paginagrote advertentie genomen in The New York Times en richtte ze daarin met een open brief naar de concurrent. Ze stelde voor om de ‘burgeroorlog’ te beëindigen en samen te werken voor het goede doel. Het idee was om een burger te maken met de beste elementen van de Big Mac en de Whopper en die slechts op één dag en in één stad te verkopen: 21 september in Atlanta, Georgia, schrijft Readers’ Digest. Dan is niet toevallig ook Internationale Dag van de Vrede. Alle opbrengsten van de verkoop zouden naar een goed doel gaan.

Een simpel telefoontje had voldoende geweest

Dat Burger King openlijk reclame maakte voor het voorstel en ook al een website errond had opgericht, schoot bij de heren van de grote, gele M in het verkeerde keelgat. Ze voelden zich voor blok gezet en vonden de campagne getuigen van weining beleefdheid. Steve Easterbrook, CEO van het McDonald’s, schoot het idee af in een post op Facebook. “Een simpel telefoontje had voldoende geweest”, klonk het daarin.

Of het idee werkelijk zo nobel was als Burger King deed uitschijnen, zullen we nooit weten. Ook al was het misschien een slimme marketingstunt, het was wel de grootste toenadering tussen de twee bedrijven tot dusver. En de wereld was nog nooit zo dichtbij het ontstaan van een McWhopper als toen. Zonde.