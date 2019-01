Ecologische zakdoeken voor een modieuze verkoudheid

“Be awesome, even if nobody is watching.” Onder dat motto verkoopt Huff & Puff Pocketwear kleurrijke én milieuvriendelijke zakdoeken. De vijf jongemannen achter de onderneming zetten zich met veel enthousiasme in voor originele, praktische en eco-friendly producten. Zo kunnen we deze winter snotteren in stijl én zijn we vriendelijk voor het milieu.

Het idee voor Huff & Puff is ontstaan op de jaarlijkse skivakantie van de vijf jeugdvrienden. “We zaten allemaal op de skilift met een verkoudheid, en het viel ons op dat er geen toffe zakdoeken bestonden”, vertelt Simon Gryspeert (foto tweede van rechts), één van de oprichters. “Onderbroeken en kousen waren er in de zotste prints en kleuren, maar zakdoeken zagen er altijd heel gewoontjes uit. Het leek ons de ideale gelegenheid om iets te ondernemen, dus besloten we dit gat in de markt te dichten.”

Uitdagende opdracht







De jonge ondernemers engageerden zich met één doel: de beste zakdoek ter wereld uitvinden. Maar dat bleek complexer dan ze dachten. “Er kwam heel veel bij kijken”, gaat Gryspeert verder. “We hebben onderzoek gedaan, raadpleegden modebedrijfjes en bezochten textielbeurzen. Het bleek niet simpel om een goede zakdoek uit te brengen: hij moest er mooi uitzien, een zachte stof hebben en milieuvriendelijk zijn.”

Uiteindelijk gingen ze aan de slag met een stof die aan alle vereisten voldeed: lyocell. Voor de productie is twintig keer minder water nodig dan bij katoen. “Bovendien wordt de stof gemaakt van duurzaam gekweekt eucalyptushout, in een gesloten circuit waarbij meer dan 99% van de gebruikte solventen gerecupereerd en hergebruikt wordt”, verduidelijkt Gryspeert. “We willen inzetten op duurzaamheid en proberen hier in alle details op te letten.” Zo hoopt het team dat hun stoffen zakdoeken “levenslang meegaan”, waarmee ze zich verzetten tegen het wegwerpidee. Ook voor de verpakking werken ze met recyclagekarton. “Dat is misschien duurder, maar wel ecologisch verantwoord.”

Kostuums van de NMBS

De vrienden startten een crowdfundingcampagne, waarmee ze in een mum van tijd het beoogde bedrag bereikten. “We wilden inschatten of er een markt was voor ons product. Na drie dagen hadden we al 15.000 euro verzameld. De volledige periode leverde ons 26.000 euro op, waarmee we een vliegende start namen.” Bovendien gaan ze voor een product met kwaliteitsgevoel. “Zo is aan één van de vier hoeken een labeltje uit kunstleer genaaid”, vertelt Gryspeert. “De randen zijn ook netjes afgeboord, waardoor de zakdoek mooi plat valt. Het is zelfs niet nodig om hem te strijken. We vinden die extraatjes belangrijk, al blijft het natuurlijk in eerste plaats een gebruiksvoorwerp.”

De oprichters zijn fier dat hun creaties uit België komen. “De meeste zakdoeken worden in Azië geproduceerd, die van ons komen uit Wevelgem”, lacht Gryspeert. “We hebben lang gezocht naar een plek die de nodige aandacht besteedt aan de kwaliteit en afwerking van onze producten. Vandaag zijn ze afkomstig uit het atelier waar ook de kostuums van de NMBS gemaakt worden.” Om het lokale aspect te benadrukken, bracht het bedrijf ook zakdoeken in voetbalthema en met de Belgische kleuren uit.

‘De drie biggetjes’

Fun fact: de naam van het merk is afkomstig van de Engelse versie van het sprookje ‘De Drie Biggetjes’. Daarin zegt de wolf: “I’ll huff and puff and blow your house away”, wat goed bij het concept past. En dat niet alleen de naam een mooi verhaal is, blijkt uit het succes van het label. “Wat begon als een passieproject, draaide beter uit dan we ooit durfden hopen”, besluit Gryspeert. “Onze zakdoeken zijn in zo’n 30 Belgische winkels verkrijgbaar, op één jaar verkochten we er ongeveer 10.000.” En hun goede voornemen voor het nieuwe jaar? Uitbreiden naar het buitenland.

Tanne Somers