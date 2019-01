Deze slechte gewoontes bezorgen je kapotte lippen

Hoe kouder het buiten is, hoe droger onze lippen worden. Of zo voelt het toch. En al lijkt het onbenullig, droge en gebarsten lippen kunnen voor heel wat ongemak zorgen. Om van die gespleten mondhoeken nog maar te zwijgen. Dankzij deze tips zullen je lippen in de toekomst heel wat zachter zijn.

Vermijd te veel zon in de zomer

Het lijkt bizar, maar te veel zon tijdens de zomer kan zorgen voor gebarsten lippen in de winter. Je ziet het effect van zonschade dan wel niet meteen, maar geloof ons, gezond is het niet. Bescherm je lippen heel het jaar met speciale zonnebrand om irritante velletjes te vermijden.

Vitaminetekort







Er zijn heel wat vitamines die instaan voor zachte lippen. Vitamine B2 is bijvoorbeeld essentieel voor het goed functioneren van je cellen en dus voor gezonde lippen. Eieren en mager vlees brengen je vitamineniveau terug op peil. Ook zink en ijzer zijn belangrijk voor je tere mondje, dus groenten eten is de boodschap.

Stop met likken

Hoe droger je lippen, hoe vaker je ze nat gaat maken. En hoe vaker je ze nat maakt, hoe meer ze uitdrogen. Het is dus eigenlijk een vicieuze cirkel die je zo snel mogelijk moet onderbreken. Door het bevochtigen van je lippen, lik je immers alle natuurlijke vetten eraf, waardoor ze geen beschermlaagje meer hebben.

Lippenbalsem met een geurtje

Heb je net lippenbalsem aangebracht en zijn je lippen nog steeds droog? Kijk eens naar de ingrediënten. De kans is groot dat er parfum tussenstaat. Veel mensen zijn allergisch aan parfum of andere stoffen in lippenbalsem, zoals bijenwas. Experimenteer een beetje, noteer welke balsems goed werken voor jou en laat de rest links liggen.

Uitdroging

Als je niet genoeg drinkt, kan dat tot uiting komen via je lippen. Een vochttekort zorgt er namelijk voor dat je te weinig mineralen binnenkrijgt. En dat uit zich dan weer in je huid en lippen. Drink dus wat extra glazen water en wie weet zijn je lippen er plots veel beter aan toe.

Gistinfectie

Droge mondhoeken kunnen erop wijzen dat je lichaam te veel gist produceert en dat je met een ontsteking te kampen hebt. Houd je lippen in de gaten: duurt het te lang, dan kan je beter een bezoekje aan de dokter brengen. Een antibioticakuur kan nodig zijn om orde te scheppen.