BOOKS. Metro’s Leesclub boek van de maand: ‘Elitepauper’: “Ontdek de wereld van de elite-marginaal”

Ook in 2019 is er een Metro’s Leesclub. In januari lezen we het boek ‘Elitepauper’ van de Nederlandse auteur Freek van Kraaikamp. “Een roman die zich afspeelt tegen een autobiografisch decor”, zo vertelt de auteur. Hij maakt jullie graag zelf warm voor zijn debuut.

“Mijn boek speelt zich af in het schemergebied tussen twee werelden: de rauwe, losbandige wereld van de voetbaltribune en de gezapige nine-to-five-sleur waarin de hoofdpersoon op kantoor zijn ‘taakjes’ uitvoert tot hij weer naar huis mag. Uiteindelijk zal hij moeten kiezen. Gaat hij voor de ‘elite’ van de kantoortuinen of de ‘paupers’ van de tribune? Ik geloof dat ze in België het woord ‘marginalen’ gebruiken waar wij het in Nederland ‘paupers’ noemen. Je zal dus de wereld van de elite-marginaal ontdekken. Er zit vaak meer achter dan dat je op voorhand zult denken.”







“Het is een rauw boek, dat vanuit zijn kern anders is dan de andere literatuur die je ooit hebt gelezen. Maar wel een roman die je tot nadenken zal aanzetten. Waarom doen die losgeslagen randfiguren wat ze doen?”

“De tribune heeft me gemaakt tot wie ik ben”

“De roman speelt zich af tegen een autobiografisch decor. Van de donkere, eenzame studentenkamer waar het hoofdpersonage woont, het vervallen en naar urine stinkende supportershome waar hij zijn weekenden slijt, tot de geestdodende kantoortuinen waar hij zijn collega’s over elkaars rug carrière ziet maken: het is het decor van mijn eigen leven geweest. Zelf ben ik opgegroeid op de tribunes van HFC Haarlem. Deze tribune, die lijkt op de tribune in het boek, heeft me gemaakt tot wie ik ben.”

“Net als het hoofdpersonage heb ik niets met het voetbalspelletje, maar alles met de humor, het broederschap en de gekkigheid van de tribune. Ik zou de lezers heel graag kennis willen laten maken met deze wereld. Vol met haar mooie, en minder mooie kanten.”

(tk)

Metro’s Leesclub is een initiatief van Metro en Iedereen Leest.