Zeker acht burgers gedood bij nieuw geweld in Oost-Congolese Beni

In de buurt van de Oost-Congolese stad Beni zijn afgelopen nacht zeker acht burgers vermoord door een groep gewapende mannen. Dat meldt het Congolese leger. Vijf van de slachtoffers waren familieleden van militairen, aldus legerkapitein Mak Hazukay. De politie maakte later melding van tien doden bij het geweld, en een bron bij het plaatselijke middenveld heeft het over elf doden. De stad Beni en de streek errond worden sinds oktober 2014 geplaagd door een golf van geweld. De autoriteiten schrijven dat geweld toe aan de van oorsprong Oegandese Allied Democratic Forces (ADF), maar volgens onderzoekers klopt dat maar gedeeltelijk en is ook het regeringsleger mee verantwoordelijk voor de slachtpartijen.

Volgens de katholieke kerk in Congo heeft het geweld al zeker 2.000 doden geëist, de meesten onder hen zijn burgers.







De verkiezingen van 30 december werden, onder meer, in Beni uitgesteld vanwege de onveiligheid en de ebola-epidemie die in de streek woedt.

Bron: Belga