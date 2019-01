WTA Hobart – Kirsten Flipkens kwalificeert zich voor tweede ronde

Kirsten Flipkens (WTA 49) heeft zich dinsdag geplaatst voor de tweede ronde van het tennistoernooi van Hobart (hard/250.000 dollar) in Australië. Ze versloeg de Sloveense Dalila Jakupovic (WTA 82) in twee sets: 4-6 en 5-7. De wedstrijd duurde 1 uur en 36 minuten. In de tweede ronde speelt de Kempense woensdag tegen de Hongaarse Timea Babos (WTA 65) of de Slovaakse Viktoria Kuzmova (WTA 46).

Op dit moment neemt Alison Van Uytvanck (WTA 51) het op tegen de Amerikaanse Madison Brengle (WTA 89) in Hobart. Maandag plaatste Greet Minnen (WTA 346) zich al voor de tweede ronde. Ze versloeg de Oekraïense Kateryna Kozlova (WTA 97) met 6-4 en 6-0 na 1 uur en 25 minuten.

