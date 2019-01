Vlaams minister van Sport Muyters (N-VA) is kandidaat-voorzitter van het WADA

Vlaams minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) is kandidaat om voorzitter te worden van het Wereld Antidopingagentschap (WADA). Dat bevestigt zijn woordvoerder. De finale beslissing valt pas in juni. Het voorzitterschap van het WADA is geen bezoldigde job, maar een mandaat waarvoor enkel een onkostenvergoeding wordt betaald. Het WADA wordt vandaag voorgezeten door de Brit Craig Reedie. Eind deze maand beslist de Raad van Europa welke Europese kandidaat naar voor geschoven wordt. Muyters heeft al zeker twee tegenkandidaten: de Noorse Linda Helleland of de Poolse minister van Sport Witold Banka. Pas in juni zal de Foundation Board van het WADA, het hoogste beslissingorgaan, de nieuwe voorzitter aanduiden. Muyters neemt wel deel aan de parlementsverkiezingen op 26 mei.

bron: Belga