Vertrekkende vluchten stilgelegd op Heathrow na dronemelding

Op de Londense luchthaven Heathrow zijn de vertrekkende vluchten vanavond voorlopig stilgelegd, nadat er melding werd gemaakt van een drone. Dat meldt de luchthaven via Twitter. Heathrow is de grootste luchthaven van Europa. “We werken nauw samen met de Londense politie om elke bedreiging voor de operationele veiligheid te vermijden”, zo tweette Heathrow om 6.47 uur Belgische tijd. “Als voorzorgsmaatregel hebben we het vertrekkende vliegverkeer stilgelegd.” In december verstoorden meldingen van drones urenlang het vliegverkeer op Gatwick, een andere luchthaven in Londen.

bron: Belga