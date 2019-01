“Tot dan nog werk genoeg in België”

Hij mag dan wel kandidaat zijn voor de functie van secretaris-generaal van de Raad van Europa, toch heeft vicepremier Didier Reynders (MR) nog niet volledig afscheid genomen van de Belgische politiek. De minister van Buitenlandse Zaken bevestigt dat hij bij de verkiezingen van 26 mei de Brusselse Kamerlijst zal trekken. “Je mag de bladzijde nooit te vroeg omkeren”, verklaarde Reynders vandaag voor aanvang van het kernkabinet van de minderheidsregering in lopende zaken. “We zitten in een procedure die tegen de zomer afloopt. Ik ben kandidaat voor een functie, maar tot dan valt er in België nog veel te doen en er staat nog een belangrijke stembusslag op de agenda”.

Bij die verkiezingen trekt Reynders de MR-lijst in Brussel voor de Kamer. “Ik heb dat altijd gezegd. In elk geval zullen de lopende procedures (om secretaris-generaal van de Raad van Europa te worden) na de verkiezingen aflopen”, aldus de vicepremier.







Reynders is een van de zwaargewichten van de Belgische politiek. Hij zetelt sinds 1999 in de federale regering: eerst als minister van Financiën, later als minister van Buitenlandse Zaken en sinds kort ook van Defensie. Reynders is ook al lange tijd vicepremier en was een tijdlang MR-voorzitter. Bij de Kamerverkiezingen van 2014 haalde Reynders in Brussel met 54.000 stemmen de meeste voorkeurstemmen.

bron: Belga