Sp.a wil hardere aanpak tienerpooiers

Sp.a dient een wetsvoorstel in om tienerpooiers harder te kunnen aanpakken. “Op vandaag bestaat een tweespalt in de vervolging van tienerpooiers. De ene wordt vervolgd op basis van mensenhandel, de andere op basis van jeugd en prostitutie waardoor er een niet te verantwoorden verschil is in de strafmaat”, zegt sp.a-voorzitter John Crombez. Afgelopen weekend ontstond commotie over het nummer ‘Amigo’ waarin rapper Soufiane Eddyani het opneemt voor zijn vriend Moreno – echte naam Bilal A. – een voor tienerpooierschap veroordeelde rapper. Dinsdag kwam er ook nog kritiek op het justitiële parcours van Bilal A.

“Er is geen uniform vervolgingsbeleid en justitie springt veel te laks om met de strafuitvoering van de veroordeelde rapper”, zegt sp.a-Kamerlid Annick Lambrecht. Volgens sp.a is het strafwetboek niet duidelijk over de bestraffing van tienerpooiers. “Op vandaag bestaat een tweespalt in de vervolging van tienerpooiers. De ene wordt vervolgd op basis van mensenhandel, de andere op basis van jeugd en prostitutie waardoor er een niet te verantwoorden verschil is in de strafmaat. Bovendien is ons strafwetboek niet aangepast aan nieuwe vormen van digitale seksuele delicten die vaak aan de basis liggen van het tienerpooierschap”, legt voorzitter John Crombez uit.







Volgens sp.a zei minister van Jusititiek Koen Geens (CD&V) in februari in het parlement dat dit verholpen zou worden met de komst van het nieuwe strafwetboek. “Gezien de huidige politieke situatie zullen we daar niet op wachten en zelf een wetsvoorstel indienen om tot een uniforme vervolging van tienerpooiers te komen waarbij de keuze wordt gemaakt voor de zwaarste strafmaat”, zegt Lambrecht.

Een uniforme en harde aanpak van tienerpooiers is slechts een deel van de oplossing, zegt sp.a nog. “Het is minstens even belangrijk dat er zo snel mogelijk een gecoördineerd overleg plaatsvindt tussen jeugdhulp, centra voor mensenhandel, justitie en politie”.

bron: Belga