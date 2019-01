Sociale onrust Frankrijk – Vier mensen opgepakt in Saint-Etienne nadat ze hut van “gele hesjes” in brand stoken

Vier mensen zijn in de nacht van zondag op maandag opgepakt omdat ze ervan verdacht worden een hut van de “gele hesjes” in brand te hebben gestoken in Saint-Etienne. Dat meldt een gerechtelijke bron. De voorhechtenis van de twee koppels, tussen de twintig en dertig jaar oud, is maandagavond verlengd. Ze moeten dinsdag voor het parket verschijnen.

De twee mannen en hun partners riskeren vervolgd te worden voor brandstichting en gewapend geweld.

Volgens de klacht van een van de “gele hesjes” waren de verdachten rond 6.00 uur in het kleine houten gebouw van ongeveer vijftig vierkante meter, dat verwarmd werd door een houtkachel, binnengekomen met jerrycans gevuld met ontvlambare vloeistof. Naar verluidt goten ze de vloeistof in de ruimte en maande ze de twee “gele hesjes” aan het gebouw te verlaten.

Bron: Belga