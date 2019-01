Proximus League – Coach Nano verlaat KSV Roeselare na amper twee maanden

KSV Roeselare moet vlak na de winterstop verder zonder coach. Trainer Nano Rivas Alvaro, kortweg Nano, verlaat Schiervelde “met onmiddellijke ingang”, zo maakte de West-Vlaamse 1B-club dinsdagavond bekend. “De Spanjaard kreeg de kans om onder een van de beste Spaanse coaches te werken.” Nano, die dinsdagochtend afscheid nam van de spelersgroep, de stafleden en de club, kreeg de kans om onder de vleugels te werken van “één van de beste Spaanse coaches” en besliste op het aanbod in te gaan. Zijn nieuwe club, die pas later bekendgemaakt kan worden, betaalde een afkoopsom.

De Spanjaard volgde op 11 november vorig jaar zijn ontslagen landgenoot Jordi Condom op als hoofdtrainer op Schiervelde. Hij stond in totaal zes wedstrijden langs de zijlijn. Daarin pakte Roeselare acht punten, waarvan zeven in de jongste drie duels.

“Nano is een trainer met heel veel potentieel. Iets wat de spelersgroep en wij als bestuur ook aanvoelden”, reageerde CEO Brian Tevreden op de clubwebsite. “Het is dan ook bijzonder jammer dat Nano ons nu al verlaat na een korte en intensieve periode, maar we gunnen hem zeker ook die kans. Het was heel prettig samenwerken en we wensen hem het allerbeste in zijn verdere carrière. We hopen zijn opvolger zo snel mogelijk te kunnen voorstellen.”

“Ik kreeg de kans om onder een van de beste coaches van Spanje te werken. Dat is een mooie opportuniteit voor mijn carrière. In het voetbal moet je zo’n kansen grijpen”, legt Nano uit in een videoboodschap op Facebook. “Ik voelde me hier meteen heel goed in Roeselare. Daarom waren de voorbije twee weken heel lastig, maar uiteindelijk besliste ik toch om Roeselare te verlaten.”

.







bron: Belga