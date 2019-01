Premier Michel roept Proximus-CEO Dominique Leroy bij zich

Premier Charles Michel roept morgen Proximus-CEO Dominique Leroy bij zich voor een gesprek, zo is in de omgeving van de eerste minister te horen. Dat doet hij nadat het telecombedrijf vandaag gewag heeft gemaakt van een “kostenoptimalisering” die in de pijplijn zit. De socialistische vakbond ACOD vreest dat Proximus 2.000 voltijdse banen zou kunnen schrappen. Michel wil naar verluidt “niet voor voldongen feiten geplaatst worden, qua vorm noch qua inhoud”. Dominique Leroy wordt daarom morgen bij de premier verwacht om toelichting te verschaffen.

ACOD maakte vandaag bekend dat de raad van bestuur van Proximus wellicht een besparingsplan aan het bespreken was. “We hebben in de wandelgangen opgevangen dat 2.000 van de 12.000 voltijdse banen geschrapt zouden kunnen worden, of een op de zes”, zei vakbondsman Bart Neyens.







Na afloop van de raad van bestuur communiceerde Proximus dat het budget voor 2019 en de plannen voor de komende drie jaar goedgekeurd werden. Er werd ook gesproken over een “kostenoptimalisering”, maar het bedrijf gaf daarover geen details vrij.

bron: Belga