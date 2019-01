Poetin opent lng-terminal voor Kaliningrad

Rusland heeft vandaag een terminal voor vloeibaar aardgas (lng) in dienst genomen in de enclave Kaliningrad. Op die manier wil Moskou voor de energielevering van de enclave niet langer afhankelijk zijn van gastransit door het EU- en NAVO-lid Litouwen. President Vladimir Poetin opende de terminal vandaag, meldt het Russische energiebedrijf Gazprom. Het tankschip ‘Marshal Vasilevskiy’ levert vloeibaar aardgas via zee aan en zet het opnieuw om in gas. Dat gas stroomt dan via een leidingssysteem op een ponton vijf kilometer voor de kust van de Baltische Zee naar Kaliningrad. Tot op heden kreeg de enclave het gas via een pijpleiding door Wit-Rusland en Litouwen.

Voor gastransport zijn leidingen weliswaar rendabeler, aldus Poetin. “Maar voor het gebied Kaliningrad gaat het om reservecapaciteit, waarmee alle transitrisico’s geminimaliseerd, of preciezer gezegd, volledig uitgeschakeld worden”, zei hij volgens het persagentschap Interfax.







Via de terminal kan jaarlijks 2,7 miljard kubieke meter aardgas worden geleverd. Volgens Gazprom voldoende voor de huidige behoefte en de mogelijk hogere noden in de toekomst. Andere landen aan de Baltische Zee, zoals Polen en Litouwen, bouwden ook zelf installaties voor lng, om niet langer afhankelijk te zijn van Russisch gas.

bron: Belga