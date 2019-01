NMBS verkocht 270.000 “Happy Tickets” tijdens eindejaarsperiode

De NMBS heeft tijdens de eindejaarsperiode 270.000 “Happy Tickets” verkocht, of gemiddeld zowat 15.000 per dag. Dat meldt de spoorwegmaatschappij vandaag. Met zo’n ticket konden reizigers tijdens het weekend van 15 en 16 december 2018 en tijdens de kerstvakantie voor 10 euro heen en terug met de trein reizen op een traject naar keuze. “Met het ‘Happy Ticket’ konden heel wat nieuwe klanten aan een zeer voordelig tarief kennismaken met de trein als een comfortabel, snel en duurzaam vervoersmiddel”, aldus de NMBS, die zich zeer tevreden toont over het resultaat. Behalve het Happy Ticket had de spoorwegmaatschappij tijdens de eindejaarsperiode onder andere ook een kersttrein, die aan binnen- en buitenkant versierd was, en een Kerstman en kerstkoor die de trein in meerdere stations verwelkomden.

bron: Belga