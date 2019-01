Migrant dood aangetroffen in vluchtelingenkamp op Lesbos

In het vluchtelingenkamp van Moria, op het Griekse eiland Lesbos, is deze morgen een 24-jarige migrant uit Kameroen dood aangetroffen. Dat meldt het Griekse persbureau ANA. Het overlijden roept opnieuw vragen op over de slechte leefomstandigheden in het kamp. Het lichaam van de man werd rond 2.00 uur door twee van zijn vrienden ontdekt. De man werd nog overgebracht naar het ziekenhuis van Mytilini, waar enkel nog zijn overlijden kon worden vastgesteld. Over de doodsoorzaak bestaat nog geen duidelijkheid.

Verschillende organisaties klagen al enige tijd de ongezonde leefomstandigheden in Moria aan. Het vluchtelingenkamp herbergt 6.500 migranten, meer dan het dubbele van de eigenlijke capaciteit.







Begin november had de VN-Vluchtelingenorganisatie UNHCR het nog over “verwerpelijke leefomstandigheden” in de centra op de Griekse eilanden Samos en Lesbos. “De opvangplaatsen hebben geen verwarming, zijn slecht geïsoleerd en niet aangepast aan de winter”, zo verklaarde ook Kumi Naidoo, de secretaris-generaal van Amnesty International. Sinds afgelopen weekend wordt Griekenland bovendien geconfronteerd met een uitzonderlijke koudegolf, met minimumtemperaturen tot -18 graden.

In januari 2017 waren in Moria ook al drie migranten overleden aan een CO-vergiftiging, nadat ze zelf geprobeerd hadden om zich met een kachel te verwarmen.

