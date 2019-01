Merkel en Macron bezegelen nieuw vriendschapsverdrag in Aken

Bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Emmanuel Macron zullen het nieuwe Frans-Duits vriendschapsverdrag op 22 januari in Aken ondertekenen. Het zogenaamde Verdrag van Aken borduurt voort op het Élysée-verdrag van 1963, zei regeringswoordvoerder Steffen Seibert vandaag in Berlijn. De plechtige ceremonie is in de Kroningszaal van het stadhuis van Aken gepland. Het Élysée in Parijs bevestigde de afspraak. Eerder was het maandenlang onduidelijk waar het nieuwe verdrag zou worden ondertekend. Het Élysée-verdrag werd op 22 januari 1963 door bondskanselier Konrad Adenauer en de Franse president Charles de Gaulle bekrachtigd. Het bezegelde 18 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog de vriendschap tussen de beide voormalige vijanden.

Het nieuwe verdrag moet de al nauwe betrekkingen tussen de beide zwaargewichten van de Europese Unie in vele sectoren nog versterken, bijvoorbeeld op economisch vlak of op het vlak van buitenlandse politiek en veiligheidsbeleid. Macron (41) had een nieuwe versie van het verdrag in zijn Europese toespraak aan de Sorbonne in Parijs in september 2017 aangekaart. Beide landen waren het in hun gezamenlijke verklaring van Meseberg afgelopen juni eens om tegen eind 2018 een nieuw Élysée-verdrag uit te werken.







De pro-Europese Macron ontving in mei vorig jaar in Aken de Karel de Groteprijs. De president verweet Duitsland toen zijn strenge besparingsmaatregelen en een gebrek aan moed bij de hervorming van Europa.

