Geweld Syrië – Turkije gaat Koerdische strijders in Syrië beschermen

Turkije gaat Koerdische strijders beschermen in Syrië. Dat is tenminste wat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo zegt. Pompeo brengt een bezoek aan de regio, na de plotse beslissing van president Donald Trump om Amerikaanse troepen uit de regio terug te trekken. Pompeo zei dat het de Turkse president Recep Tayyip Erdogan zelf was die de belofte deed. Erdogan had met Trump gepraat kort voor die op 19 september zou aankondigen dat IS verslagen is en dat hij de ongeveer tweeduizend Amerikaanse soldaten uit Syrië zou terugtrekken. “President Erdogan engageerde zich bij president Trump”, zei Pompeo aan tv-zender CNBC. “De Turksen zullen na ons vertrek blijven doorgaan met de campagne tegen IS, en ze zullen ervoor zorgen dat de jongens met wie we hebben gestreden, die ons geholpen hebben met onze campagne tegen IS, beschermd worden.”

Erdogan heeft in het verleden meermaals de Koerdische troepen bedreigd die door Washington gesteund werden in de strijd tegen terreurgroep IS. De Koerdische strijders in Syrië zijn bezorgd dat ze na de Amerikaanse terugtrekking geviseerd zullen worden door Turkije.

Bron: Belga