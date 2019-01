Directeur CD&V-studiedienst Benjamin Dalle gecoöpteerd senator na vertrek Steven Vanackere

Benjamin Dalle, de directeur van de studiedienst van CD&V, volgt Steven Vanackere op als gecoöpteerd senator voor zijn partij. Dat heeft de algemene vergadering van CD&V dinsdagavond beslist. Dalle is ook aangeduid als lijsttrekker van de Brusselse CD&V-lijst voor het Vlaams Parlement bij de verkiezingen van 26 mei. Wie de federale CD&V-lijsten in Oost-Vlaanderen en Brussel-Hoofdstad zal trekken, wordt in de loop van de komende weken beslist. Door het vertrek van Vanackere naar de Nationale Bank moest CD&V een nieuwe gecoöpteerd senator voordragen. Dat wordt dus Benjamin Dalle.

De van Damme afkomstige, maar in Molenbeek wonende Dalle is een van de architecten van de zesde staatshervorming en is directeur van de CD&V-studiedienst. “Vanuit die functie was hij tot op vandaag al verantwoordelijk voor de voorbereiding en ondersteuning van het werk in de Senaat. Die rol achter de schermen zal hij nu zelf ook op de voorgrond uitdragen”, zegt de partij in een mededeling. Dalle blijft directeur van de studiedienst en zal als senator geen extra verloning ontvangen.

De algemene vergadering van CD&V boog zich ook over de lijsten voor de federale en Vlaamse verkiezingen van 26 mei. Er werd beslist dat Dalle de Brusselse lijst voor het Vlaams Parlement zal trekken. In de provincie Antwerpen zal Koen Van den Heuvel de Vlaamse lijst trekken en Servais Verherstraeten de federale lijst.

Wie de federale CD&V-lijsten in Oost-Vlaanderen en Brussel-Hoofdstad zal trekken, wordt in de loop van de komende weken beslist. Dinsdag circuleerde het nieuws dat minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem dan toch de Oost-Vlaamse kopman zou worden, maar dat is dus nog niet bevestigd.

Andere CD&V-lijsttrekkers werden eerder al aangeduid. Kris Peeters zal in mei de Europese lijst trekken, Wouter Beke en Lode Ceyssens de federale en de Vlaamse lijst in Limburg, Koen Geens en Peter Van Rompuy trekken in Vlaams-Brabant, Hendrik Bogaert en Hilde Crevits in West-Vlaanderen, Joke Schauvliege trekt de Vlaamse lijst in Oost-Vlaanderen en Bianca Debaets de lijst voor het Brussels Parlement.

bron: Belga