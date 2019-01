Dakar 2019 – Een voorzichtig resultaat voor Stéphane Henrard

Stéphane Henrard en Gatien Du Bois (Dunbee) zijn in de eerste etappe van de Dakar 2019 op de 38e plaats geëindigd. Niet het beoogde resultaat voor de Belgen. Henrard verloor veel tijd in een droge rivierbedding. De tweede wagen van het team, die van vader en zoon Lambilliotte (Dunbee), reed de 53ste tijd. “We kregen vandaag vooral duinen voor de wielen geschoven”, zegt Stéphane Henrard. “Behalve duinen was er ook zo’n 20 kilometer waarbij we door rio’s, droge rivierbeddingen moesten. Die lagen vol met keien. In dat gedeelte hebben we heel wat tijd verloren, omdat enkele deelnemers problemen hadden en de doorgang blokkeerden. Van zodra we dan toch verder konden rijden, zaten we in hun stof en hebben we het dus maar wijs aangepakt en geen risico’s genomen. Dat alles zorgt voor een voorzichtig resultaat in onze eerste klassementsrit van de Dakar sinds 2015. De wagen is prima en Gatien heeft goed werk geleverd. De kop is er af. We staan niet waar we willen, maar er is ruimte voor verbetering.”

Bron: Belga