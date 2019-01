Criminele bendes in het noorden van Brazilië dagen de staat uit

Na de inauguratie van de rechtse president Jair Bolsonaro willen criminele bendes in het noorden van Brazilië blijkbaar de staat uitdagen. De afgelopen vier dagen werden in de deelstaat Ceará 159 aanslagen op banken, winkels, openbare instellingen en voertuigen gepleegd. De nieuwssite G1 meldde dinsdag dat inmiddels 168 verdachten zijn gearresteerd. Ex-militair Bolsonaro had tijdens zijn verkiezingscampagne beloofd criminelen hard aan te pakken en de veiligheidssituatie in Brazilië te verbeteren. Achter de aanvallen met brandbommen, explosieven en vuurwapens zouden machtige misdaadkartels schuilgaan, die vanuit de gevangenissen van het Zuid-Amerikaanse land worden gecontroleerd.

De nieuwe staatssecretaris voor het Gevangeniswezen, Luis Mauro Albuquerque, wil de opgesloten bendeleiders strenger controleren. Daartoe werden in de gevangenissen onder andere al meer dan 400 mobiele telefoons in beslag genomen. Kopstukken van misdaadsyndicaten zullen ook naar verschillende gevangenissen verplaatst worden.







De media melden onder aanhaling van veiligheidskringen dat verschillende bendes de handen in elkaar hebben geslagen en een pact hebben gesloten om samen tegen de overheidsinstanties te vechten In de kuststad Fortaleza aan de Atlantische Oceaan dook graffiti op waarin geschreven stond: “We zullen pas stoppen als de staatssecretaris opstapt” en “Weg met Mauro Albuquerque”.

bron: Belga