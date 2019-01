Congolese verkiezingen – Kiescommissie is gestart met “deliberaties” resultaten

De kiescommissie in Congo, de Ceni, is gestart met “deliberaties” van de resultaten, zo kondigde ze dinsdagavond aan. Het is niet duidelijk of later deze nacht de langverwachte resultaten van de presidentsverkiezingen alsnog zullen gepubliceerd worden. “De plenaire assemblee van Ceni is vandaag/dinsdag gestart met een serie van evaluaties en deliberaties waarna ze tot de publicatie van de voorlopige resultaten van de presidentsverkiezingen zal overgaan”, klinkt het in een tweet.

Het verkeer op de boulevard du 30 juin in Kinshasa is daarop stilgelegd door gewapende agenten. Deze laan is zowat vijf kilometer lang en geldt als de belangrijkste verkeersader van de Congolese hoofdstad.

De verkiezingen die een opvolger voor president Kabila moeten aanduiden, vonden plaats op 31 december. Aanvankelijk zou Ceni de eerste resultaten uiterlijk na een week bekendmaken. Maar doordat het tellen van de stemmen trager verliep dan verwacht, kwam er afgelopen zondag uitstel voor onbepaalde tijd.

De spanningen lopen intussen op, want zowel de kandidaat van Kabila, Shadary, als de belangrijkste oppositiekandidaat, Fayulu, claimden al de overwinning. Die laatste, die ook volgens de Congolese bisschoppenconferentie veruit de meeste stemmen haalde, riep de kiescommissie dinsdagavond op “om de resultaten niet te vervalsen”.

