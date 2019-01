Bolsonaro gaat honderd overheidsbedrijven privatiseren in Brazilië

De nieuwe regering in Brazilië gaat zowat honderd overheidsbedrijven privatiseren of sluiten. Daaronder ook dochterondernemingen van grote banken en van oliereus Petrobras. Dat heeft de Braziliaanse minister van Infrastructuur vandaag gezegd. De privatiseringen moeten de begroting helpen en “er zal geld over zijn om te investeren in andere prioriteiten”, aldus de minister. Hij voegde er ook aan toe dat de regering overweegt om concessies te verlenen voor 5.600 kilometer snelwegen. President Jair Bolsonaro kondigde eerder al de privatisering aan van twaalf luchthavens en vier havens, alsook van spoorconcessies. Dat zou de regering 7 miljard real (zowat 1,9 miljard dollar) moeten opleveren.

bron: Belga