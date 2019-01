Yanina Wickmayer (WTA 126) is dinsdag uitgeschakeld in de eerste ronde van de kwalificaties van de Australian Open in Melbourne. Wickmayer, het zeventiende reekshoofd, verloor van Kaja Kuvan (WTA 180), de Sloveense van 18 jaar, in 3 sets: 4-6, 6-4 et 7-5. Ook vorig jaar raakte Wickmayer niet verder dan de kwalificaties. Van 2009 tot 2017 speelde ze ieder jaar de Australian Open. In 2010 en 2015 behaalde ze de vierde ronde.

Bron: Belga