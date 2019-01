Kimberley Zimmermann (WTA 244) is uitgeschakeld in de eerste ronde van de kwalificaties van de Australian Open dinsdag in Melbourne. Zimmerman (23) verloor in 1 uur en 19 minuten van de Kroatische Tereza Mrdeza (WTA 218) in 2 sets: 0-6, 4-6. Zimmermann is er nog niet in geslaagd om de hoofdtabel te bereiken van een grandslamtoernooi.

Bron: Belga