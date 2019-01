2018 kende zwaarste bosbranden aller tijden

Nooit eerder werd zo’n verwoestende schade veroorzaakt door bosbranden als in Californië vorig jaar. Onderzoekers van herverzekeraar Munich Re zien er een teken in voor de klimaatverandering. De totale economische schade wordt op 24 miljard dollar geraamd, een veelvoud van de gewoonlijke schade door bosbranden, zo heeft Munich Re vandaag bekendgemaakt. “Deze bosbranden hebben voor een nieuw schaderecord gezorgd. Met bijna 100 dodelijke slachtoffers werd ook een triest humanitair record gebroken”, aldus Ernst Rauch, hoofd van de klimaatonderzoekafdeling. Ook in 2017 werd in Californië al recordschade door bosbranden opgemeten.

“De schade is onder andere zo hoog omdat de bewoning in de Californische bergregio blijft toenemen”, aldus Rauch. “Maar dat is niet de enige verklaring. Er zijn meteorologische eigenaardigheden.” Californië is bij de regio’s waar de temperatuur de voorbije decennia bovengemiddeld gestegen is. “Niet het aantal branden is gestegen, maar wel de omvang van het getroffen gebied. De branden zijn groter en sneller.”







bron: Belga