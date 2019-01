Student krijgt geen tweede date omdat hij weigert haar rekening te betalen

Een jongeman heeft afgedaan bij zijn date omdat hij de rekening niet betaalde bij hun eerste etentje. Geschrokken van haar reactie plaatste hij hun conversatie online.

Het studentenleven is fijn, behalve als het op centjes aankomt, want de meeste studenten moeten het stellen met een beperkt bedrag op hun rekening. Een Ierse student, met gebruikersnaam u/CuteBananaMuffin, ging onlangs als eerste date uit eten met een meisje, zo begint hij zijn verhaal op Reddit, met als titel ‘Wel, daar gaat de ‘vriendschap’’.







De avond verliep prima, maar hij vond het merkwaardig dat zijn date kreeft bestelde en een dure fles wijn. Toen het moment van de waarheid – de rekening dus – er kwam, betaalde hij enkel zijn deel, en paste hij voor de behoorlijk duurdere rekening van het meisje.

Afgedaan

Een tijdje later vraagt de student of het meisje zin heeft in een tweede date. “Na wat je me de vorige keer hebt aangedaan, verwacht je dat ik opnieuw met je uit wil gaan?”, vraagt ze verbaasd. Waarop de jongeman vraagt wat hij verkeerd heeft gedaan. “Je liet me mijn eigen eten en drinken betalen en rekende enkel je eigen deel af”, reageert ze.

“Jij hebt me toch uit gevraagd?”, antwoordt de student verwonderd. “Je mag blij zijn dat je mijn deel niet moest betalen. Bovendien bestelde ik enkel een carbonara en een pintje, terwijl jij voor kreeft en een fles wijn van 80 euro ging. Dacht je nu echt dat ik daar voor ging opdraaien? Ik ben een student, geen sugar daddy”, verduidelijkt hij.

Maar het meisje was niet overtuigd. “Wow, dat is zo onbeleefd. Ik ga nooit meer op date met jou. Waarom zou ik, als je het eten van je date niet eens kunt betalen”, sneerde ze.

Koninklijke behandeling

De post lokte heel wat reacties uit van het Reddit-publiek, voornamelijk in het voordeel van de jongeman. “Iedereen die zo’n koninklijke behandeling verwacht, is niet iemand die je in je leven wil. Goed gedaan”, klinkt het onder meer. “Walgelijk. Enkel en alleen uit eten gaan voor gratis kreeft. Dat geeft vrouwen een slechte naam”, reageerde iemand anders.