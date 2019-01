Polaire vortex dreigt kwik weer ver onder nul te duwen

Net zoals vorig jaar zou een polaire vortex de komende weken voor ijskoude temperaturen kunnen zorgen. Bij zo’n vortex daalde het kwik twaalf maanden geleden tot -10 graden Celsius. Binnen een kleine week zouden we kunnen weten of de weersverschijnsel zich opnieuw zal voordoen of niet.

Hou maar al een muts en sjaal bij de hand, want binnen een paar weken zou het wel eens heel wat kouder kunnen worden. Britse weerkundigen waarschuwen al een tijdje voor een verstoorde vortex boven de Noordpool en ook de Belgische klimaatexpert Jean-Pascal van Ypersele heeft op Twitter het fenomeen uitgelicht. “De vortex splitst zich in drieën boven de Noordpool en kan vanaf de tweede helft van januari in delen van Amerika en Europa tot zwaar winterweer leiden”, aldus de expert.







Boven de Noordpool bevindt zich altijd een polaire vortex, waarbij op 20 kilometer hoogte ijskoude winden tegen de richting van de klok in circuleren. Die vortex is verstoord door warme lucht, waardoor de richting ervan omdraaide. De wind komt nu uit het oosten. Als die luchtstromen bij ons neerdalen, zullen ze de temperaturen flink naar beneden drukken. Vorig jaar deed het fenomeen zich ook voor en toen leidde dat tot temperaturen tot -10 graden Celsius.

Eind deze of begin volgende week meer duidelijkheid

Veel hangt af van de positie van het hogedrukgebied dat de richting deed omdraaien. Iets meer naar Rusland en de wind zal niet vanuit het oosten, maar vanuit het zuiden blazen, vertelt weerman David Dehenauw aan De Standaard. “Wat het wordt, kunnen we ten vroegste eind deze of begin volgende week zeggen omdat het toch zo’n veertien dagen duurt voor het effect van de verstoorde vortex zich vertaalt in een weersverandering. En zo ver in de toekomst hebben we geen betrouwbare weerkaarten. Het enige wat nu zeker is, is dat de vortex ­verstoord is en dat zoiets de kans op winterweer later deze maand verhoogt”, aldus Dehenauw.