Man wil kind naar ex noemen. Vrouw overweegt nu scheiding.

Een Amerikaanse vrouw is in een lastig parket terechtgekomen nadat haar echtgenoot hun ongeboren baby naar zijn ex wil noemen. Zij vindt het onrespectvol naar haar toe, hij wil een aandenken aan de vrouw die hij graag gezien heeft.

De 23-jarige vrouw luchtte haar hart op Reddit. Ze is twee jaar getrouwd met haar 24-jarige echtgenoot en ondertussen zeven maanden zwanger van hun eerste kindje. Dat zijn mooie vooruitzichten, al vergalt haar man het feestje.







Hij wil immers dat hun dochtertje naar zijn ex genoemd wordt. Meer nog: naar de ex waarmee hij het langst samen is geweest en waar hij het meest van hield. De vrouw vertelt verder hoe de bewuste ex-vriendin hun relatie in het begin bemoeilijkte, maar dat hield op toen de ex verder weg ging wonen.

Compensatie

Haar man heeft er nooit een geheim van gemaakt dat zijn ex nog steeds iets met hem doet, maar dat het zover zou komen dat hij zijn kind naar haar wil noemen, is voor haar een brug te ver.

Toch dringt de man erop aan, want hij wil “iets dat hem doet herinneren aan zijn ex”. Als compensatie stelde hij voor dat zijn vrouw de naam van hun tweede kind mag kiezen. De vrouw maakte duidelijk dat ze niet akkoord ging, maar tevergeefs. “Hij ziet niet in hoe pijnlijk het voor mij is en steekt mijn frustratie op de hormonen”, vertelt ze. Het zit haar zo diep dat ze zelfs een scheiding overweegt.

Rollen omdraaien

Datingexpert Debbie Rivers legt op FEMAIL uit dat de vrouw haar ongenoegen heel duidelijk moet maken naar haar man toe. “Het is belangrijk dat ze dit uitpraten en dat de vrouw hem duidelijk maakt hoe ze zich bij de situatie voelt, en welke invloed het kan hebben op hun kindje. Elk kind vraagt vroeg of laat waarom ze hun naam gekregen hebben en dit verhaal is niet bepaald gezond voor het kind”, klinkt het.

Rivers raadt de vrouw aan om de rollen om te draaien. “Als haar man hun zoon moest noemen naar de man waar zij het meest van gehouden heeft, hoe zou hij zich er dan bij voelen? Op die manier ziet hij misschien in hoe onrespectvol zijn voorstel is”, besluit ze.