Jonas Geirnaert: “Ik ben Bart De Pauw enorm dankbaar”

Binnenkort komt de nieuwe dramaserie ‘De Dag’ uit op VIER. Het scenario werd bedacht door Jonas Geirnaert en zijn verloofde Julie Mahieu. Ook Bart De Pauw kreeg het verhaal onder ogen en was laaiend enthousiast.

Vanaf donderdag zendt VIER de spannende reeks ‘De Dag’ uit. De reeks gaat over een gijzeling in een bankkantoor. De kijker volgt de verhaallijnen vanuit twee standpunten: die van de daders en de slachtoffers in de bank; en die van de politie.







Jonas en Julie, een reportagemaakster, begonnen aan het scenario te schrijven in een hutje in Thailand, toen ze voor elf maanden op wereldreis waren. Bij hun terugkomst waren de eerste twee van twaalf afleveringen afgewerkt. Na vier jaar zweten en zwoegen lag het eindproduct klaar.

In de leer bij Bart De Pauw

De 36-jarige komiek liet het scenario onder meer aan Bart De Pauw zien. Die was meteen verkocht. “Hij was van bij het begin erg enthousiast, en het is ook dankzij hem en Michiel De Vlieger dat op het einde alle puzzelstukjes in elkaar vielen. Ik ben Bart enorm dankbaar, hij heeft mij het vak grotendeels geleerd. Tien jaar geleden heeft hij mij gevraagd om mee te schrijven aan ‘Quiz Me Quick’. Dat was de eerste keer dat ik iets schreef dat niet puur comedy was. Bart is en blijft één van de beste scenaristen die in Vlaanderen rondloopt”, vertelt hij in Dag Allemaal.

Snel duidelijkheid

Ondertussen is het al een tijdje heel stil rond Bart De Pauw, nadat hij vorig jaar in opspraak kwam rond grensoverschrijdend gedrag. Voor Jonas sloeg dat nieuws in als een bom. “Het druist keihard in tegen het beeld dat ik van Bart heb. Maar ik ga geen dingen minimaliseren. Het is belangrijk dat het onderzoek sereen en grondig kan verlopen en dus is het beter om daar nu geen uitspraken over te doen”, klinkt het.

Toch hoopt Jonas dat er snel duidelijk komt rond de zaak. “Ik hoop voor alle partijen dat dit snel wordt opgeklaard. Ik heb Bart een berichtje gestuurd dat hij altijd met mij mag komen praten als hij daar behoefte aan heeft. Maar ik heb hem nog niet gehoord”, aldus Jonas.