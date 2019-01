Ella Leyers en Stubru-dj uit elkaar: “Geruchten over nieuwe vriend kloppen niet”

Ella Leyers en Faisal Chatar hebben een punt achter hun relatie gezet. Het showbizzkoppel was bijna twee jaar samen.

Een half jaar geleden raakte bekend dat Olga Leyers en Bazart-gitarist Simon Nuytten hun eigen weg gingen. Nu blijkt dat ook Ella Leyers en Studio Brussel-dj Faisal Chatar in alle vriendschap uit elkaar zijn gegaan. Dat bevestigt haar moeder Anne in Dag Allemaal. “Het klopt dat Ella niet meer samen is met Faisal. Waarom ze uiteen zijn, weet ik niet. Wij wonen niet onder hetzelfde dak, hé”, klinkt het.

Trouwplannen







De breuk is opvallend omdat de 30-jarige actrice uit onder meer ‘Professor T.’ en ’13 Geboden’ het drie maanden geleden nog over trouwplannen had. “Een aanzoek is er nog niet geweest. Maar ik wil wel graag trouwen. Al zal dat niet in een kerk zijn. Omdat ik die plek vooral associeer met begrafenissen, maar ik ben ook niet gedoopt en mijn lief is moslim. Dat gaat dus niet”, vertelde ze destijds in Story.

Verstokte vrijgezel

De laatste tijd werd de Antwerpse actrice regelmatig gespot aan de zijde van Nathan Ambach, zoon van Paul ‘Boogie Boy’ Ambach, die al jarenlang bevriend is met de familie Leyers. Ella’s moeder ontkent een eventuele relatie tussen haar dochter en Nathan. “De geruchten die de ronde doen over een nieuwe relatie van Ella met Nathan, zijn niet juist. Nathan en Ella kennen elkaar al heel lang, da’s waar. En ja, ze is hem al eens gaan opzoeken in Zuid-Afrika, waar hij meestal verblijft. Maar een relatie? Nee, Nathan is een verstokte vrijgezel, dat is niet aan de orde”, aldus Anne.