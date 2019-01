Weinig hinder door actie transportbonden in Meer

De actie van de transportbonden om vrachtwagenchauffeurs in te lichten over een omstreden Europese mobiliteitswetgeving, heeft deze ochtend weinig hinder opgeleverd aan de grensovergang op de E19 in Meer. “We staan hier om te informeren, niet om te blokkeren,” zegt John Reynaert van de Belgische Transportbond. Tussen 7 en 9 uur stonden een veertigtal actievoerders van de transportbonden BTB-ABVV en ACV Transcom aan de op- en afritten van de E19 in de transportzone van Meer. Ze delen pamfletten uit over het ‘mobility package’, een wetswijziging over onder andere de rusttijden van bus- en vrachtwagenchauffeurs waarover het Europees parlement in januari stemt.

Het is vanochtend rustig aan de op- en afrit. “We willen met onze actie informeren, niet blokkeren”, zegt John Reynaert van de BTB-ABVV. “Als er al vertragingen ontstaan, is het omdat de vrachtwagenchauffeurs zelf een praatje willen maken.”







“We hebben vooraf over de actie overlegd met de lokale politie en verkeerspolitie”, zegt secretaris Floor Baleci van ACV Transcom. “Een blokkering van het verkeer werd ons verboden.”

Bij de actie waren ook Europees parlementsleden Kathleen Van Brempt (sp.a) en haar Nederlandse collega Agnes Jongerius aanwezig. Zij steunen de actie van de vakbonden.

