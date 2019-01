Verkooprecord sportwagenbouwer McLaren

De Britse bouwer van exclusieve sportwagens McLaren Automotive heeft vorig jaar een recordaantal auto’s verkocht. Wereldwijd bedroeg de verkoop 4.806 bolides, een stijging van bijna 44 procent. Volgens McLaren is sinds de oprichting in 2010 elk jaar een hogere verkoop geboekt. Met name in China deed McLaren goede zaken, maar ook in onder meer Europa en op de Britse thuismarkt werden meer supercars verkocht. De Verenigde Staten blijven de belangrijkste afzetmarkt voor het dure sportwagenmerk met een verkoopaandeel van een derde.

McLaren stelt verder dat afgelopen jaar de 15.000e auto werd gebouwd in de fabriek in Woking in Surrey. Dagelijks worden daar twintig auto’s met de hand gebouwd voor kopers in dertig landen.

bron: Belga