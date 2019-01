Verkiezingen in Zelzate geldig verklaard

De Raad voor Verkiezingsbetwistingen verklaart de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Zelzate geldig. In die Oost-Vlaamse gemeente levert de PVDA voor het eerst een schepen, nadat een coalitie met sp.a op de been werd gebracht. Maar de VLD-SD van uittredend burgemeester Frank Bruggeman had onregelmatigheden vastgesteld en was naar de Raad voor Verkiezingsbetwistingen getrokken. De Raad heeft de klacht ontvankelijk verklaard, maar oordeelt dat ze ongegrond is. De nieuwe bestuursploeg kan nu aantreden en toekomstig burgemeester Brent Meuleman (sp.a) reageert opgelucht. “Ik ben tevreden dat de bevolking van Zelzate eindelijk het bestuur krijgt waarvoor het gekozen heeft.”

Meuleman is nog niet aangesteld als burgemeester. Er wordt eerst een installatievergadering georganiseerd en de sp.a’er kan nu ook de eed afleggen bij de Oost-Vlaamse gouverneur. In principe kan VLD-SD, de partij die de klacht heeft ingediend, nog naar de Raad van State trekken. Maar die procedure zou geen opschortende werking hebben.







bron: Belga