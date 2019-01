Stofdeeltjesmeter moet roetfilterfraude vanaf 2020 onmogelijk maken

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) en Brussels staatssecretaris voor Verkeersveiligheid Bianca Debaets (CD&V) hebben vandaag de definitieve PN-meter (Particle Number) voorgesteld die gebruikt zal worden in België om roetfilterfraude onmogelijk te maken. In 2020 moeten alle autokeuringscentra uitgerust zijn met een PN-meter die fijnstofdeeltjes meet via de uitlaat. Aan de keuze voor de PN-meter ging een uitgebreid onderzoek van GOCA, de Groepering van erkende ondernemingen voor autokeuring en rijbewijs, vooraf. Tussen 1 juli 2018 en 31 december 2018 werden verschillende soorten PN-meters uitgetest in een reële keuringsomgeving.

De drie gewesten van het land gaan nu een wetgevend kader vastleggen voor een nieuwe emissiemeting, zodat in 2020 de uitrol van het toestel kan volgen in de 78 Belgische autokeuringscentra. GOCA gaat een eenduidig lastenboek opmaken voor het PN-meettoestel, inclusief onderhoud- en kalibratieprocedure. De erkende ondernemingen voor autokeuring zullen dan investeren in de aankoop van toestellen die voldoen aan het lastenboek.







“Wij zijn de eersten in Europa om deze geavanceerde testen in te voeren en we zijn zo internationaal voortrekkers in de strijd tegen roetfilterfraude. Er komt een einde aan de straffeloosheid”, zegt Vlaams minister Weyts.

De tests met de PN-meters werden uitgevoerd op wagens met Euroklassen 5 en 6, want die ontsnappen bij roetfilterfraude nog aan de metingen van de huidige opaciteitsmeters.

“We moeten hard optreden, want een wagen zonder roetfilter is tot 80 maal vervuilender. Fijn stof is bovendien een sluipmoordenaar die jaarlijks 2.500 Belgen het leven kost”, stelt Brussels staatssecretaris Debaets.

bron: Belga